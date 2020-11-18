ضبط عاطل لاتجاره بالنقد الأجنبي في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بحلوان.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات، وقيام أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته (عملات "محلية – أجنبية" –هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية) وبمواجهته أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.