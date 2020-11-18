ضبط عاطل يدير صفحة لترويج الشذوذ بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت، ويبدى استعداده لممارسة الفجور.
وبمواجهة المتهم أقر باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.
كما أمكن ضبط هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.
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