محاولة لإخراج الناس من الدين.. المفتي الأسبق يرد على إباحة زواج المسلمة بغير المسلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن ما أثير عن جواز زواج المسلمة من غير المسلم، هُراء لا قيمة له ولا يُلتفت إليه.
وأضاف واصل في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن إباحة زواج المسلمة من غير المسلم يعد تلبيسًا، ومحاولة لإخراج الناس من دينهم، وإفساد في الأرض، متابعا:" من يرددون ذلك يريدون تفكيك العالم الإسلامي بدعوى الحرية".
وأكد مفتي الجمهورية الأسبق، أن زواج المسلمة من غير المسلم حرام قطعا، مشيرا إلى أنه إذا حدث الزواج وعلمت الزوجة بالحكم الشرعي له، فالعلاقة بينها وبين زوجها أصبحت في حكم الزنا.
وناشد عضو هيئة كبار العلماء، بعدم ترديد مثل هذه الأحاديث في المجتمع، حتى لا يتأثر بها البعض.
كانت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلسي النواب و الأعلى للشئون الإسلامية، قالت في تصريحات لأحد البرامج الفضائية، أمس، إنه يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم من أهل الكتاب ولكن بشروط.
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