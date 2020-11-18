الحكومة: 2.3 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة في ملف التصالح في مخالفات البناء، وصلت حتى الآن، تجاوزت 2.3 مليون طلب، مؤكداً استمرار المتابعة لتطبيق الاجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أشار رئيس الوزراء إلى اختيار مجلة الغطس الدولية البريطانية " Dive Magazine " محافظة البحر الأحمر في المرتبة الثانية ضمن أفضل ١٠ مناطق للغطس في العالم لعام ٢٠٢٠، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته المجلة لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص في العالم لعام 2020.
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