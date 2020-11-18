مُدرسة في الرعاية.. مصدر بالصحة يكشف تفاصيل إصابات "أتوبيس الرماية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، عن نقل 17 طالبًا جراء حادث تصادم أتوبيس مدرسي بطريق الرماية صباح اليوم الأربعاء، إلى مستشفى الهرم.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن أغلب الإصابات لطلاب بين سن السادسة و15 عاما، باستثناء بعض المرافقين من كبار السن.

ولفت المصدر إلى أن أغلب الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور خفيفة، ويخضعون للملاحظة الطبية اللازمة.

وأشار إلى وجود حالة اشتباه في كسر بالعمود الفقري لإحدى المرافقات وهيّ سيدة خمسينية، وحجز حالة بالرعاية المركزة لمدرسة تبلغ من العمر نحو 34 عامًا.