مصر | "اختفاء في ظروف غامضة وانهيار عصبي".. ملابسات محاولة انتحار عجوز بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "اختفاء في ظروف غامضة وانهيار عصبي".. ملابسات محاولة انتحار عجوز بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات محاولة عجوز الانتحار، صباح اليوم الأربعاء، بالقاء نفسها من الطابق الخامس، إذ تبين أنها مختفية في ظروف غامضة منذ عام، وآخر لقاء جمعها بأسرتها بمحافظة الأقصر، العام الماضي، واختفت بعدها.

وبينت التحريات أن أسرة العجوز كانت تبحث عنها طوال الفترة الماضية، حتى توصلوا إلى مكان إقامتها بحي الهرم غرب الجيزة، وصباح اليوم توجهت إليها شقيقتها وابنتها، ولدى فتحها باب الشقة لهما أصيبت بحالة انهيار عصبي وصراخ، وأسرعت إلى شرفة شقتها، مهددة بالانتحار.

كانت حاولت سيدة عجوز الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الخامس، بأحد العقارات بمنطقة الهرم غرب الجيزة، وتمكنت القوات من إنقاذها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بتهديد سيدة على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أحد العقارات بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن سيدة عمرها 67 سنة، حاولت الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الشقة سكنها بالطابق الخامس.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري بإشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من إنقاذها، بعد إقناعها بعدم الانتحار، واستدعى أحد أفراد أسرتها مستشفى أبو العزائم للطب النفسي، واصطحابها، بعد اعطائها حقنة مهدئة.

وبينت تحريات الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، أنها مريضة نفسيًا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات