مصر | إنذار على يد محضر لمنع آمنة نصير من الظهور الإعلامي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنذار على يد محضر لمنع آمنة نصير من الظهور الإعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامي بالنقض، بإنذار على يد محضر لكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لمنع آمنة نصير، عضو مجلس النواب، والأستاذة بجامعة الآزهر، وذلك علي خلفية تصريحاتها المثيرة، عن زواج المسلمة بغير المسلم.

وتابع سعد في إنذاره، أن ما قامت به آمنة نصير، يترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري، لإنكارها معلومًا من الدين بالضرورة، وأن المادة الرابعة من قانون 180 لسنة 2018، تنص علي أنه يحظر علي المؤسسات الصحفية والوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعوا إلي مخالفة القانون، أو الحض علي التميز أو العنف أو العنصرية والكراهية، مؤكدًا أن ماقامت به آمنة نصير يعد حض علي الكراهية والنظام العام، وتكدير السلم العام لجموع المصريين.

وطالب سعد، المجلس الأعلي بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد آمنة نصير وإتخاذ قرار بمنعها من الظهور الإعلامي علي كافة الوسائل الإعلامية، وكذلك فرض عقوبات علي الوسائل الإعلامية التى تظهر فيها المذكورة.

وأكد سعد أنه في حالة عدم إتخاذ المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، قرار في هذا الشأن سيحرك دعوي قضائية في القضاء الإداري، للمطالبة بتطبيق ما جاء في الإنذار المقدم منه.