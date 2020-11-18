مصر | تجديد حبس أصدقاء طفل المرور ١٥ يوما

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس أصدقاء طفل المرور ١٥ يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات اليوم الأربعاء بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية القاهرة، بتجديد حبس أصدقاء "طفل المرور" يوسف محمد، وعمرو أحمد، ورامز عصام، ومصطفى تامر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب نشر فيديو يتضمن ألفاظ إهانة وسب وشتائم لرواد التواصل الاجتماعي بعد خروج صديقهم نجل المستشار من نيابة البساتين.

كان قد أمر النائب العام، بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

كانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.