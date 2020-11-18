مصر | ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت بوابة "الخليج 365" لمسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام، وحصلت على صور من عقار الحادث به الجريمة، حيث كانت تقطن الأسرة بالدور الرابع من البوابة الرابعة بحدائق الاهرام.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام،أن المتهم عاطل في عقده الثاني من العمر، ومريض نفسيا، وكان خارجًا من المصحة النفسية منذ ٣ أشهر، بالاضافة هو الشقيق الأكبر في أخوته.

وافادت التحقيقات، أن المتهم نشبت بينه وبين زوج شقيقته مشادة كلامية على إثرها استل المتهم سكينة من المطبخ، فحاول أخيه الأصغر الامساك به فقام بتسديد طعنتين ببطن شقيقة

وأفادت التحقيقات، أنه بمحاولة والدة المتهم الإمساك بنجلها، قام بتسديد طعنة بالرقبة، مما لفظت أنفاسها الاخيرة، حيث قام زوج شقيقة المتهم بالامساك به وأخذ السكين، أصابه أيضا بطعنتين في الظهر، وتم نقله على الفور للمستشفى

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي واقعة المذبحة الأسرية بحدائق الاهرام، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لاجراء معاينة لمسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم أقدم على قتل والدته "سيدة مسنة" وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بطعنات.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.

