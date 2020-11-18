مصر | ضبط تاجر خردة لقيامه بسرقة كابلات كهربائية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر خردة لقيامه بسرقة كابلات كهربائية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط أحد الأشخاص (تاجر خردة، مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية) بالإستيلاء على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركات الكهرباء، مما يضر بالإقتصاد والمال العام، ويقوم بتخزينها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، وذلك بقصد التربح ببيعها لتجار الخردة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (طن من الكابلات الألومنيوم – عدد 16 قطعة نحاسية خاصة بمحولات الجهد بارات نحاسية – نصف طن من الرصاص جهد متوسط – عدد 8 قطع محولات شدة – عدد 4 قطع كابل هوائى ألمونيوم مختلفة الأطوال - كمية من قطع الكابلات مختلفة الأطوال).

بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.