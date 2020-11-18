مصر | ضبط عناصر تشكيل عصابي لارتكابهم وقائع سرقة بالإكراه في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عناصر تشكيل عصابي لارتكابهم وقائع سرقة بالإكراه في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل "مُحملة بأعلاف الأسماك" قيادة سائق، وبرفقتهما (عامل) وسيرهم بدائرة المركز متجهين إلى إحدى المزارع بالمنطقة، اعترضهم ثلاثة أشخاص ملثمين مستقلين دراجة نارية وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم لإجبارهم على التوقف مما أدى إلى إصابة السائق والعامل بطلقات نارية ووفاة الأخير.
وعقب تقنين الإجراءات إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - عدد 2 خزينة - عدد من الطلقات - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.