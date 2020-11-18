مصر | إصابة 17 طفلا في حادث تصادم أتوبيس مدرسة بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 17 طفلا في حادث تصادم أتوبيس مدرسة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تفاصيل حادث تصادم اتوبيس مدرسة بطريق الرماية بالهرم، الذي أسفر عن إصابة ١٧ طفلا، ومشرفة الأتوبيس ومدرسة وسائق الاتوبيس.

وأفادت التحريات الاولية، أن الاتوبيس تابع لإحدى المدارس الواقعة بأوسيم، وإصابات الأطفال تتراوح بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم على الفور للمستشفى.

تلقت شرطة مباحث الهرم، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، حيث انقلب أتوبيس مدرسة في الهرم، اثناء توصيل التلاميذ إلى المدرسة، وأسفر الحادث عن إصابة طلاب، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.

تسبب الحادث في تعطيل حركة المرور، وتم رفع حطام الحادث لعودة الحركة المرورية، وتم تحرير محضر واحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.