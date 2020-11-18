أخبار مصر | 6 أعراض جانبية شديدة للقاح مودرنا لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 أعراض جانبية شديدة للقاح مودرنا لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "مودرنا" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي عن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا، ووفق البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية، فتصل نسبة الي 94.5%.

ورغم أن اثبات فعاليته إلا أن الآثار الجانبية للقاح تنوعت بين الخفيفة والشديدة، وذلك حسب ما صرح به المتطوعين.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأعراض الجانبية للقاح مودرنا:

التعب الشديد:

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسيل إن حوالي 10 % من متطوعي لقاح مودرنا لكورونا عانوا من التعب الشديد، كأحد الآثار الجانبية للقاح.

آلام في العضلات:

وبحسب ما ذكر موقع "إنسايدر" فقد حدث بعد الحقنة الثانية لجرعة لقاح مودرنا آلام العضلات الشديدة، حيث حدثت في 8.9٪ من المتطوعين.

آلام في المفاصل:

وأشار موقع "إنسايدر" الي أنه عانى 5.2٪ من المشاركين من آلام شديدة في المفاصل بعد الحقنة الثانية مباشرة.

الصداع الشديد:

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسيل أنه عاني 4.5% من صداع شديد، كأحد الآثار الجانبية الخفيفة.

آلام في موقع الحقن:

ووفق التقرير الذي نشر علي موقع إنسايدر 4.1٪ عانوا من آلام في موقع الحقن، وذلك بعد الحصول علي الجرعة الثانية من لقاح.

إحمرار في موضع الحقن:

وكشف التقرير أيضًا أن الآثار الجانبية كانت تضمن احمرار في موقع الحقن، استمر لبضعة أيام في 2% من المتطوعين.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.