شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الإسكندرية» يعلن زراعة 650 فدان قمح.. ونستهدف 74.7 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، إنه تم البدء في زراعة محصول القمح للموسم الجارى 2020، منذ 15 نوفمبر الجاري بزراعة 650 فدان حتى الآن.
وأوضح، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المساحة المقررة لزراعتها بمحصول القمح هذا العام 2020، تصل إلى 74 ألف و702 فدان، موزعة على الادارات الزراعية المختلفة.
وأشار إلى أنه جرى توفير تقاوي القمح للمحصول الجديد في إدارتي العامرية والمعمورة الزراعيتين، إذ تم توفير أصناف جيزة 171 وجيزة 168 وسدس 14 ومصر 1و مصر 2، وجميزة 9، فيما تم منع زراعة صنف جميزة 11 في الاسكندرية بسبب إصابتها بالصدأ الأصفر العام الماضى خاصة واننا مقبلون على فصل الشتاء .
ولفت إلى أن مخزون الأسمدة آمن ولا يوجد مشكلة في الأسمدة الصيفية، ونسعى حاليا لتوفير الاحتياجات السمادية الشتوية للموسم الشتوى، مشيرا إلى أن الموعد المناسب لزراعة محصول القمح طبقا لظروف الاسكندرية 15 نوفمبر من كل عام باعتباره التوقيت الأمثل.
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