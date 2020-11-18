شكرا لقرائتكم خبر عن 55% نسبة تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالكيلو 17 بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء وتوفير كافة الخدمات المتنوعة لأبناء سيناء.

وأضاف الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بمنطقة غرب العريش، بحضور رؤساء مجالس المدن ورؤساء قطاعات المياه والكهرباء ووكيل وزارة الإسكان، أن قطاع المياه يشهد طفرة تنموية في شمال سيناء.

وأشار إلى إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في منطقة الكيلو ١٧ غرب مدينة العريش بطاقة ١٠٠ ألف متر مكعب /اليوم تزيد إلى ٣٠٠ ألف متر مكعب /اليوم، لتلبية احتياجات أكثر من مليون ونصف مواطن وللقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلى المنازل خلال الـ ٢٤ ساعة، حيت أن نسبة التنفيذ بلغت ٥٥٪.

ولفت سكرتير عام المحافظة إلى ربط محطة تحلية المياه بالخط الرئيسي المغذي لمدينة العريش بطاقة ١٠٠٠ مم، والخط الرئيسي المغذي لمدينة الشيخ زويد بطاقة ٧٠٠ مم، عن طريق خطي مياه بطول ٢.٦ كيلومتر، بجانب توصيل المياه إلى منطقة مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء عن طريق إنشاء خط مياه بقدرة ٦٠٠ مم لتلبية احتياجات المواطنين من المياه في شمال سيناء.

من جانبه، أكد المهندس علاء إبراهيم، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أنه تم توقيع بروتوكول بإنشاء المحطة بطاقة ١٠٠ ألف متر مكعب /اليوم كمرحلة أولي على أن تصل إلى ٣٠٠ ألف متر مكعب /اليوم في المرحلة الثانية، لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ووسط سيناء بالمياه، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى الانتهاء من الأعمال في أكتوبر المقبل.

وأكد المهندس خالد عيد، رئيس قطاع الكهرباء بشمال سيناء، أن المحطة تحتاج إلى كهرباء من ٣٠ إلى ٤٠ ميجا وات، حيث سيتم تغذيتها من المحطة المتنقلة التي يتم إنشائها بالعريش، أو من محطة محولات يتم إنشائها على جهد ٢٢.