شكرا لقرائتكم خبر عن دور وهيئات الإفتاء تصدر العدد الجديد من «جسور» حول «الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عدد جديد من نشرة «جسور» الناطقة باسمها وتخصيصه لمناقشة ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والوقوف على أسبابها ونتائجها.

يأتي العدد الجديد من «جسور» ثريًّا بما تضمنه من أبحاث وتقارير ومقالات متخصصة، أسهم فيها فريق التحرير بجل معارفه في هذا الشأن بغية إلقاء حجر في المياه الراكدة، حيث ضم العدد (20) من النشرة باب «عالم الإفتاء» ليأخذ القارئ في جولة إخبارية إفتائية مكثفة لمجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية في العالم.

عرض العدد الاستراتيجية الكاملة والمبادرات التي أطلقتها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لإدارة أزمة الرسوم المسيئة وتوابعها في عشرة تحركات على كافة المستويات.

فيما تناول باب «المؤشر العالمي للفتوى» ظاهرة الإسلاموفوبيا وكيف أصبحت نتاجًا للتوظيف السياسي للخطاب الإفتائي من قِبل اليمين المتطرف، أما في باب «رؤى إفتائية» فنواصل مناقشة معالم المنهج النبوي في الفتيا (2- 2).

وفي سياق ذي شأن يتناول باب «فتوى أسهمت في حل مشكلة» تصحيح صورة الإسلام في الغرب، وكيف تعرض الإسلام لحملات ممنهجة غرضها التشويه وبث الرعب في نفوس الناس من هذا الدين حتى لا يقدموا على الدخول فيه. وتطالعون أيضًا في باب مراجع إفتائية كتاب «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي.

وفي باب «تطوير المؤسسات الإفتائية» تطالعون معنا أساليب صناعة الفتوى في موضوع بعنوان: «أسس وأساليب العملية الإفتائية»، وفي باب «الجاليات الإسلامية» دراسة باللغتين العربية والإنجليزية حول «التشريعات المناهضة لحجاب المرأة المسلمة في الغرب»، وكيف تشغل قضية الحجاب حيزًا واسعًا من النقاشات حول التعددية الثقافية في المجتمعات الغربية.

وإثراءً لموضوعات العدد تقرؤون في باب منبر المفتين مقالًا بعنوان: «نهاية التأسلم السياسي في الغرب» للدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم«، ومقالًا آخر باللغة الإنجليزية حول:»مواجهة المشاعر المعادية للمسلمين وبناء جسور التفاهم».

الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء تصدر عددها الجديد من "جسور"