شكرا لقرائتكم خبر عن تفقد عدد من الوحدات الصحية بمنطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق من الإدارة الصحية بنخل بتفقد سير وانتظام العمل في عدد من الوحدات الصحية بمنطقة وسط سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وقال مصطفى أمين عبدالعزيز مدير الإدارة الصحية بنخل، أن الفريق يضم كلا من محمد عطيه مفتش مالى وإدارى، محمد نصر أبوالغيط مراقب أول الثقافة الصحية، محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد، وسهام عطيه مفتشة التمريض.

أضاف عبدالعزيز، أن الفريق قام بتفقد سير العمل بوحدة الريد الصحية، وحدة التمد الصحية، وحدة رأس النقب الصحية، وحدة الكونتلا الصحية، حيث تم الإطمئنان على سير العمل بالوحدات الصحية وكذلك التنويه على تفعيل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة إجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وتكثيف ندوات التوعية للمواطنين عن مرض كورونا المستجد وأمراض الشتاء