شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة الخاصة بمراجعة تراخيص البناء، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم الأربعاء، للوقوف على مستجدات العمل بشأن مقترح المحافظة لتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتيرالعام المساعد والمهندس محمد أسامة ممثل المشروعات عن مجلس الوزارء، ورؤساء الأحياء، وأعضاء اللجنة.

تناول الاجتماع، شرحا تفصيليا لكافة الجوانب الخاصة ببرنامج إصدار تراخيص البناء بشكل رقمى، وكذلك عرض التجربة الرائدة لمحافظة بورسعيد بحضور ممثل المشروعات عن رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم استعراض مقترح المحافظة لتطوير منظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء التي لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، في إطار التحول الرقمى الذي تشهده محافظة بورسعيد، والذى يتجه نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والذى يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

وكذلك الحديث حول كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها في البرنامج الجديد لإصدار تراخيص البناء، بما في ذلك كيفية التواصل بين المحافظة والأحياء والحماية المدنية لاستكمال كافة الإجراءات للمواطنين ومناقشة المدة الزمنية المقررة لاستخراج تراخيص البناء في المنظومة الجديدة المميكنة، مؤكدا أن النظام الجديد يتيح اتمام كافة الإجراءات بشكل رقمى وذلك في إطار خطة المحافظة لانهاء كافة المعاملات الورقية في المؤسسات ضمن منظومة التحول الرقمى الجديدة.

وأكد المحافظ أن تجربة التحول الرقمى الرائدة في بورسعيد تعتبر نموذج لكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن رئيس الوزراء يتابع البرنامج الرقمى لإصدار تراخيص البناء في محافظة بورسعيد والذى سيتم تطبيقه في كافة المحافظات بعد نجاحه في محافظة بورسعيد، وأشاد المحافظ بجهود الأجهزة التنفيذية واللجنة المسؤول عن مراجعة تراخيص البناء، نظرا لجهودهم المتواصل واخلاصهم في العمل.