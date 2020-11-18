شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة السبت المقبل.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (الحي العاشر – الحي السويسري – صقر قريش – شارع متولي الشعراوي، والشوارع المتفرعة منه)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح السبت، 21 نوفمبر وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم، وذلك نظرًا لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحي العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع احمد الزمر والميثاق.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.