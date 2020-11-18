شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. سحب العينة الثالثة لتحليل كورونا لمحمد صلاح خلال تواجده بالجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية بالبحر الأحمر أنه سيتم أخذ المسحة الثالثة لنجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح غد الخميس بعد مرور 4 أيام من المسحة الأخيرة، التي ثبتت إيجابيتها بالفيروس واضافت المصادر ان هذة المسخة المرتقبة لبيان سلبيتها أو استمرار إيجابيتها

وكان صلاح قد سافر الأحد، الماضي إلى منتجع الجونة بسيارة معقمة بسائق يرتدي ملابس تمنع نقل العدوى، لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفيلات بأحد الفنادق، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي، بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم

وكان شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أعلن حصول نجم ليفربول الإنجليزي على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث سيجري مسحة طبية جديدة في أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.