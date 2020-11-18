شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: افتتاح معرضين للآثار احتفالا بمرور 118 عامًا على افتتاح المتحف المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة السياحة والآثار، إنه تم افتتاح معرضين للآثار بمناسبة مرور 118 عامًا على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعدد من الدبلوماسيين الأجانب.
وأضاف بيان للوزارة، أن المعرض الأول هو معرض للمضبوطات الأثرية، والآخر هو معرض الخبيئة «الكنوز الخفية».
ولفت «العناني» إلى قيام دبلوماسيو السعودية والصين والهند بتسليم عملات أثرية تخص بلادهم لمصر.
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