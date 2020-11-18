شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لن ينقضي هذا العام دون استرداد وتقنين وضع المتعديين على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، وبدوي الشحات رئيس مدينة صان الحجر، وفيصل الدريهي رئيس مدينة منشأة أبوعمر، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني لتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، وسكرتيري عموم مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، وذلك لاستعراض عدد من الملفات ومنها ملف التعديات على الأرض الزراعية، والتصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع أراضي أملاك الدولة، لإسراع الخطى في التنفيذ ودخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة، وتكثيف ورديات العمل على مدار اليوم لرفع أكوام القمامة المتراكمة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية، وعلى جابني الطرق وعدم السماح بتواجدها لفترات طويلة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، وذلك بعد أن تلاحظ له في طريقه لمركز الحسينية تراكمات القمامة على جانبي الطرق، وخاصة في نطاق الوحدة المحلية بسعود، وقال المحافظ أن أحد أهم معايير تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية، هو مدى نجاحهم في تحسين منظومة النظافة بنطاق وحداتهم المحلية، قائلاً: «اللي مش قادر يشتغل معانا يقدم اعتذار ويتنحي عن العمل ويترك المكان لغيره، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في العمل».

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بإسراع الخطى للإنتهاء من ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع أراضي أملاك الدولة، وتشجيع المواطنين المخالفين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون، والإستفادة من حزمة التخفيضات والتيسيرات التي قدمتها المحافظة لتخفيف العبء على كاهلهم مراعاة للبعد الإجتماعي لهم، مؤكداً لن أترك هذا العام ينقضي بدون استرداد وتقنين وضع المتعديين على أراضي أملاك الدولة.

وخلال الإجتماع أكد المحافظ، لن أسمح بأي حالة تعدي على الأرض الزراعية، باعتبارها تمثل قضية أمن قومي وغذائي للمواطنين، مؤكداً أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم برصد أي مخالفات للبناء العشوائي أو التعدي على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أنه سيتم إحالة كل من يثبت تورطه أو تقاعسه في الحفاظ على الرقعة الزراعية إلى جهات التحقيق لإتخاذ اللازم حياله طبقاً للقانون.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات والإشغالات بكل مركز ومدينة وحي، لتحصيل المستحقات المتأخرة لدى المحافظة وتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في إقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد كل مسؤول تنفيذي في الشارع، والإلتحام بالمواطنين والإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها فوراً، وكذلك المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لدفع عجلة العمل بها، والإنتهاء منها طبقاً للمواعيد المحددة.