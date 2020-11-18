شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة ٣٤٨ عقار بمنطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، الأعمال الجارية لإزالة ٣٤٨ عقار بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج، والتي تقع على مساحة 7.5 فدان.

وقال محافظ القاهرة، إن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة ١١٥٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة «1» بحي السلام ثان.

وأكد محافظ القاهرة، على أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين، حيث تشمل وحدات صحية، ومركز شباب، ومدارس، وأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة مع توفير سيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، بالإضافة لوجود عدد من العمال معهم للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقي سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأضاف المحافظ، أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها واستغلالها في تقديم الخدمات التي تحتاجها كل منطقة.

يشار إلى أنه شهد عملية الإزالة الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب عرفة، مدير إدارة شرطة المرافق، وعبدالحميد أبوالعزم، رئيس حي روض الفرج.