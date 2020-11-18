شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لمتابعة صيانة أعمدة الإنارة بالشرقية تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، من أعمال صيانة ومراجعة كفاءة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، من خلال تشكيل لجان عمل تضم مسؤولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء، وإدارات الكهرباء المختلفة للمرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

من جانبه، قام اللواء ضياء أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بمتابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة بعدد من شوارع المدينة، وذلك باستخدام سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأشرفت ثناء فوزي، رئيس حي ثان الزقازيق، بالتنسيق مع هندسة كهرباء غرب الزقازيق، على أعمال إحلال وتجديد إحدى الأعمدة بشارع جاد الله بقسم الإشارة، كما واصل قسم الإنارة بالحي مراجعة كشافات الإنارة بنطاق الحي، فيما قام محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بمتابعة قسم الإنارة لأعمال صيانة الأعمدة الكهربائية بطريق شلشمون امتداد طريق كفر شعبان، وذلك ضمن خطة تغيير الأعمدة المتهالكة وعمل الصيانة اللازمة لجميع أعمدة الإنارة، لحماية أرواح المواطنية.

وتابع المهندس وجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أعمال مراجعة كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، وبالوحدة المحلية صفط زريق، بالتنسيق مع قسم الإنارة بالوحدة باستكمال تغطية الفتحات بأعمدة الإنارة وصيانتها وإزالة النزلات وتغيير العوازل التالفة.