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شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تهدي سلسلة كتب «رؤية» لمكتبات الجامعة والمدارس لنبذ العنف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أهدى فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، عدد من سلسلة كتب «رؤية» إلى الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، لتوزيعها على عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولإثراء المكتبة الجامعية بهذه السلسلة من الكتب.
كما أهدى وكيل وزارة الأوقاف مجموعة كتب أخرى لمديرية التربية والتعليم توزيعها على المكتبات بجميع المدارس في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجميع مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف.
واثنى رئيس الجامعة ووكيل وزارة التعليم، على ما تتضمنه سلسلة كتب «رؤية» من موضوعات ومعلومات هامة لنبذ الصراعات والخلافات وشتى صور العنف ونشر روح المواطنة والتعايش السلمي واظهار تعاليم الاسلام السمحة من خلال رؤية عصرية مستنيرة للواقع العصري الذي نعيشه.
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