شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «صحة البحر الأحمر» و «طب بنات» جامعه الأزهر للرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بروتوكول تعاون مع الدكتور هشام فرهود عميد كلية الطب «بنات» جامعة الأزهر.

وتم تدشين البروتوكول لدعم الخدمة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، من أجل تعاون مباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك لتحسين أداء الخدمة الصحية، وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية ومتميزة لسكان المحافظة من خلال توفير أطباء في كافة التخصصات وخاصة الدقيقة في مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر، وحسب احتياج كل مستشفى، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية الممنهجة بهدف تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم المستمر للأطباء والمعاونين العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وتم الاتفاق على تنظيم زيارات عمل أسبوعية طوال أيام الأسبوع تبدأ من الأسبوع القادم.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والأستاذ الدكتورة فاطمة الحسينى أستاذ الأنف والأذن ومنسق عام البروتوكول بين الجهتين.