شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتجميل شارعي فريد ندا وكورنيش النيل ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم محافظة القليوبية حاليا بتطوير وتجميل شارعي فريد ندا وكورنيش النيل الرئيسين بمدينة بنها، وفق مخطط كامل مدروس لتطوير المناطق المتاخمة للشارعين المذكورين، وضبط الحركة المرورية بتلك المناطق. تأتي أعمال التطوير في ضوء حرص المحافظة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن العمل قد قارب على الانتهاء من أعمال البنية التحتية والشروع في أعمال الأسفلت، مشيرا إلى أن تأخر أعمال البنية التحتية يعود إلى أن هذه الشوارع لم يمتد إليها يد التطوير في بنيتها التحتية منذ سنوات طويلة، وكان لزاما على المحافظة عمل تطوير كامل للبنية التحتية قبل الرصف، حتى لايتم العودة للحفر في هذه الشوارع مرة أخرى.

وأكد «الهجان» إضافة ميزة جديدة وكبيرة للشارعين غير مسبوقة في أي مدينة من مدن القليوبية، حيث تم تكليف شركة الكهرباء بإلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية والاستعاضة عنها بشبكة كابلات أرضية كاملة بالقواطع وغرف التفتيش وأعمال العزل الأرضي والتوصيلات المنزلية، مما أخر العمل في الشارعين لحين إنجاز أعمال الكهرباء التي ستتكلف وحدها نحو 20 مليون جنيه للشارعين.

تصور لشكل تطوير الكورنيش وفريد ندا بمدينة بنها

تصور لشكل تطوير الكورنيش وفريد ندا بمدينة بنها

تصور لشكل تطوير الكورنيش وفريد ندا بمدينة بنها

تصور لشكل تطوير الكورنيش وفريد ندا بمدينة بنها