شكرا لقرائتكم خبر عن المطابع الأميرية توقع بروتوكول تعاون مع نادى قضاة مصر لنشر الموسوعات القانونية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية والمستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر بروتوكول تعاون لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال طباعة الموسوعات القانونية والرقمية .

وقال أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص هيئة المطابع الأميرية على نشر الثقافة القانونية الكترونيا وايماناً من دورها الريادى في مجال الطباعة وبصفتها الناشر الرسمى للجريدة الرسمية والوقائع المصرية، مشيراً إلى أن الاتفاق يمثل إحدى الخطوات التي تتبناها الهيئة حالياً لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات لتحقق رؤيتها بأن تكون منارة لنشر الفكر والثقافة والريادة باعتبارها أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط وقاطرة لصناعة الطباعة والتجليد لتحقق بذلك أعلى معدلات للأداء.

وأوضح إمام أن الطرفين اتفقا بموجب البروتوكول على العمل في ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادى قضاة مصر لتقديم خدمة الموسوعات القانونية المتكاملة الكترونيا والمتضمنة كافة التشريعات والقوانين والتى تختص بها هيئة المطابع الأميرية كأفضل الخدمات الثقافية لتقديمها للقضاة، سواء مطبوعة أو الكترونياً من خلال تطبيق على أجهزة التليفونات المحمولة والذى يتيح امكانية التصفح والبحث عن كافة القوانين والقرارات الصادرة بصفة يومية .

وأضاف رئيس هيئة المطابع الأميرية أن هذه الموسوعات تتضمن كافة التشريعات والقوانين الصادرة والقرارات المكملة لها متضمنة مدى سريانها، والتشريعات اليومية المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض منذ إنشائها ووفقا لفهرسة الموضوعات، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام المحكمة الادارية العليا وتوحيد المبادئ، فضلاً عن فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع