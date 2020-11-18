شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات بالإضافة إلى مندوبى الشركات المشاركة في تنفيذ ومتابعة المشروع، لتفقد استعدادات جامعة جنوب الوادى بالتجهيزات الخاصة بعقد الاختبارات الإلكترونية في الحرم الجامعى لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وأيضاً التعرف على مدى جاهزية إنشاءات وتجهيزات قاعات الاختبارات بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أن الزيارة تهدف إلى بحث الإمكانيات التقنية والبنية التحتية المعلوماتية للوقوف على الاحتياجات التقنية اللازمة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبى، وتمت زيارة مركز الاختبارات الأول الذي يشمل عدد (11) قاعة، والمتوقع تزويده بعدد (600) جهاز حاسب آلى.

شهد الجولة الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد حلمى، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والمهندس على فكرى، مدير مركز المعلومات بالجامعة.