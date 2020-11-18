شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبل بعنوان "الإمام الشافعي ودوره التجديدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، نص خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره"،مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يوم الجمعة المقبل، مسجد الإمام الشافعى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، كما يقوم الوزيران ومحافظ القاهرة بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي والتي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن افتتاح 49 مسجدا جديدًا يوم الجمعة المقبل ليصل إجمالى ما تم افتتاحه فى 81 يومًا فقط 501 مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة، قائلة:" وذلك فى سبيل الوفاء بواجبها فى عمارة بيوت الله "عز وجل"، وفى أبلغ رد عملى للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين"، وقالت الوزارة، إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، إنما يأتى الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، قصد نشر الفكر الإسلامى الوسطى الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أى سيطرة على بيوت الله "عز وجل".