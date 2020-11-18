شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تفحص 422 رسالة تقاوى وبذور محاصيل.. وحملات مرورية لرصد أمراض النبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم المرور على محصول بنجر السكر ومشاتل البصل فى محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والقليوبية وبنى سويف و المنيا والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة، خلال الشهر الماضى.

وأضاف مدير معهد أمراض النبات، أنه تم المرورعلى محافظات (المنيا – أسيوط–الإسماعلية – الغربية –الدقهلية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار-الكوسة -البسلة-الكرنب-القرنبيط-الخس( وقد قام الباحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتى كان فى معظمها اعفان جذور وذبول و ندوه بدريه وتبقعات أوراق وأعفان ثمار وبياض دقيقي-وبياض زغبى وصدأ.

وتابع مدير معهد أمراض النبات، أنه تم المرورعلى منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية لا تتعدى نسبة 1 فى الألف عبارة عن أمراض عفن قواعد أوراق النخيل البترودبلودى وكذلك مرض اللفحة السوداء، وأعفان القلب كما تم المرور علي زراعات المانجو والموالح في محافظتي القليوبية والبحيرة وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالأمراض المتواجدة بها والتي تركزت في العفن الهبابي وأعفان الجذور.

وعن النشاط الإنتاجي والخدمي، قال أشرف خليل، إنه تم فحص عدد (422) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، وفحص عدد (84) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة

كما تم الاشتراك فى أعمال (12) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية ، فحص عدد (31) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، شراء عدد (14) عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات، فحص عدد (7) طرود بها تقاوى وبذور مختلفة.