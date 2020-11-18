شكرا لقرائتكم خبر عن المجس القومى للمرأة: إصدار 6 آلاف كارت ميزة مجاناً لسكان الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى سلسلة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية بهدف نشر الثقافة المصرفية والمالية وتوعية سكان الحى بأهمية ومزايا الخدمات المصرفية وجدوى الإدخار،على مدار 6 أيام، حيث أصدر البنك الزراعي المصرى نحو 6 الآف كارت "ميزة" مسبوق الدفع لسكان الحى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها بإصدار كارت ميزة لأهالى حى الأسمرات، مؤكدة أن ذلك يأتى فى سياق جهود المجلس الحثيثة لتمكين المرأة وتضمينها بالقطاع المصرفى بالدولة، ونشر مفهوم الشمول المالى بين السيدات، موضحة أن اصدار الكارت يعد خطوة هامة فى طريق تحقيق الشمول المالى للمرأة بالحى والذى يعتبر عنصر أساسى فى محور التمكين الاقتصادى أحد المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، الذى يتحقق من خلال رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وبخاصة "المصرفية" عن طريق القنوات المالية الرسمية، وتوفير هذ الخدمات بجودة وأسعار مناسبة ، وشروط تشجيعية، والعمل علي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية لتسهيل الوصول اليها ، وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدامها.

وأضافت رئيسة المجلس أن كارت ميزة سوف يسهل الأمور والاجراءات المالية على المرأة مما يساهم فى زيادة إقبالها على اقامة مشروعات صغيرة تدر عليها دخلاً يساعدها فى ادارة شئون حياتها، حيث إن الإجرارات المالية المعقدة كانت تمثل عائق كبير على دخول المرأة مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود البنك الزراعى المصرى فى تطبيق مفهوم الشمول المالى، وبالتعاون المثمر معه فى تعريف سكان حي الأسمرات بالخدمات المصرفية التى يقدمها البنك خاصة فيما يتعلق بقروض المشروعات متناهية الصغر، ودعم المنتجين والحرفيين مما يساهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى والشمول المالى للسيدات بالحى.

من جانبه أشار علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إلى حرص البنك على العمل وفق توجيهات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ الأستاذ طارق عامر بالعمل على جذب وتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل من خلال النظام المصرفى، وفى إطار مشاركته في الإحتفال باليوم العالمي للإدخار وأسبوع الشمول المالي في حي الاسمرات بهدف مساعدة أهالى الحى على الدخول ضمن القطاع المصرفي للدولة، خاصة وأن حي الاسمرات يسكنه نحو 12 ألف أسرة وهم في حاجة ماسة للحصول على الخدمات المصرفية، وهو ما يتوافق مع مفهوم الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتطبيقة وهو ما تؤكده توجيهات البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر.

وشدد علاء فاروق على أهمية توزيع كروت ميزة بالمجان على سكان حي الأسمرات، ما يساعدهم في تنفيذ كافة معاملاتهم المالية ومدفوعاتهم من الكارت بديلاً عن النقود، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً من جميع المواطنين نظراً لارتباطهم بإنجاز معاملات حكومية، باتت من الصعب إنجازها عقب تحول بعض الخدمات للدفع الإلكتروني بديلا عن الدفع النقدي.

وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وبالجهود التي بذلوها في تنظيم هذه الفعاليات والتي تسهم في التعريف بأهمية الشمول المالي وتعزيز وعي سكان الأسمرات خاصة السيدات منهم، بأهمية التعامل مع البنوك والحصول على الخدماته المصرفية المتعددة ، وليس الحصول على كارت ميزة فقط.

وشهدت الفعاليات التي أقيمت في الملعب الرئيسي بحي الأسمرات إقبالاً كبيراً من سكان الحي – رجالاً وسيدات - ممن حرصوا على المشاركة في الفعاليات ، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في تلك الفعاليات التي نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وأستمرت على مدار أسبوع كامل، والتعرف على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الزراعي المصري ، خاصة فيما يتعلق ببرامج تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وتشجيع صغار المنتجين والحرفيين وغيرها من البرامج التمويلية التي تخدم قطاع عريض من محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً .