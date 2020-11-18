شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالة عزبة الصفيح بروض الفرج ونقل 1150 أسرة للمحروسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة 348 عقار بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج والتي تقع على مساحة 7,5 فدان.



وصرح محافظ القاهرة أن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة 1150 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة 1 بحي السلام ثان.



وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.



وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وامتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.



وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التي تحتاجها كل منطقة.



شهد الإزالة الدكتور حسام فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق وعبد الحميد ابو العزم رئيس حي روض الفرج.

























