شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوجه بتشكيل لجنة لوضع آليات تطوير المعاهد الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العليا الخاصة، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، نعى المجلس محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، مشيدًا بدوره في مجال التعليم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واطمأن الوزير على استمرار سير العملية التعليمية مع الإلتزام بأعداد الطلاب المقررة ونسب الحضور، في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالمعاهد.

وشدد الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى على التصدى لأى شائعات من شأنها تعطيل الدراسة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة والاستعداد لأى مستجدات خلال الفترة القادمة.

كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار، على اعتماد المعاهد لنظام التعليم الهجين ورفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية، بما يكفل الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

ووجه عبدالغفار بعقد ندوات تثقيفية للطلاب داخل المعاهد، الأمر الذى ينعكس على الطالب والأسرة المصرية، وبالتالي المجتمع.

واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار على ما انتهت إليه لجان القطاع المعنية بمراجعة تطوير المقررات الدراسية وتطوير وقياس التقويم الإلكترونى؛ لتجنب المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء الامتحانات، مؤكدًا على شفافية عملية التقييم.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لوضع آليات لتطوير أداء المعاهد بما يتناسب مع التطورات الحالية التي يشهدها المجتمع.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس.