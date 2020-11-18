شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة جامعة القاهرة الشاملة إلى حلايب وشلاتين وأبو رماد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم من جامعة القاهرة، إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، قافلة طبية شاملة تستمر 5 أيام، ويشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة والطب البيطري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، إن حلايب وشلاتين بقعة عزيزة على أرض مصر، ونحن حريصون على التواجد فيها مرات عديدة، والتواصل مع أهلها وتوفير الرعاية الشاملة لهم، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري وأداء رسالتها التنموية والخدمية، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة بمختلف المجالات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة ستوفر مواد غذائية ومستلزمات دراسية وملابس ونحو 1000 بطانية، وإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وإجراء العمليات الجراحية وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة، ومنها التوعية بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية الشاملة تضم 44 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وجراحة أوعية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ورمد، ومخ وأعصاب، وطب الأطفال، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الدكتور الخشت وجه بإطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من دور جامعة القاهرة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت عدة قوافل مجانية ناجحة، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى.

























