شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مهرجان موسيقى "الهيب هوب" 22 نوفمبر لدعم الأنشطة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة نشاط الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة مهرجان لموسيقى الهيب هوب بمجالاتها (الراب - البيت بوكس - المحاكاة الصوتية - الموسيقى الإلكترونية).

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان إن انطلاق هذا المهرجان يأتى فى ظل حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل والإسهام الإيجابى فى بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتنمية المهارات الفنية والموسيقية.

وتقام فعاليات المهرجان فى تمام الساعة العاشرة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 بقاعة (ن) الملحقة بالمبنى الإدارى يومى 22، 23 نوفمبر وبقاعة المكتبة الموسيقية بالمكتبة المركزية يومى 24، 25، 26 نوفمبر، تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، و طارق عرفان مدير الإدارة.

جدير بالذكر أن موسيقى الهيب هوب أو موسيقى الرّاب هي أحد أنواع الموسيقى والثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية وهى موسيقى شعبيّة طوّرها الأمريكيون الأفارقة والأمريكيون اللاتينيون.