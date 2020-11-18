شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى: أمطار متوسطة غدا على أقصى السواحل الشمالية الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الغربية غدا الخميس، وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقا.

ويتوقع المركز سقوط أمطار متوسطة الجمعة على السواحل الشمالية الغربية التى تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وقد تصل الى شمال الصعيد .

ويشدد المركز على ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.