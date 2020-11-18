شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط سقوط الأمطار اليوم على محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020. وينشر ”الخليج 365” لقرائه أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء بمختلف محافظات الجمهورية:

- يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020:-

السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم )

أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش ) .

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش ).