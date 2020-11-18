شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو للطلاب المصابين في حادث أتوبيس المدرسة من داخل مستشفى الهرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على فيديو من داخل مستشفى الهرم يظهر حالة الطلاب المصابين بحادث انقلاب ميني باص "أتوبيس"، يقل عددا من الطلاب بمنطقة الهرم، ما أسفر عن إصابة طلاب. واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالتهم، تمهيدًا لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على "الأتوبيس" تمهيدًا لعرضه على مهندس فنى لفحصه.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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