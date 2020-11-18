شكرا لقرائتكم خبر عن بيان الحالة الصحية والتشخيص للمصابين فى حادث انقلاب أتوبيس الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” بيانا بحالة مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة، بالقرب من ميدان الرماية، الذى أسفر عن إصابة 14 طفلا و2 من المشرفين وسائق الأتوبيس.

وجاءت حالة المصابين كالتالى:-

ياسين سامح سيد اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر.

باسل محمد سعد 13 سنة كسر بالذراع الأيسر

محمد مدحت محمد 13 سنة كدمات وسحجات

هنا مدحت محمد 10 سنوات كدمات وسحجات

محمد هشام محمد 13 سنة كدمات وسحجات

حمدي عبده محمد 40 سنة سائق الاتوبيس كسر بالكتف الايسر

فاطمة شحاتة محمد 50 سنة مدرسة اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

يوسف علاء أحمد 9 سنوات كدمات وسحجات

سيف الدين محمود 12 سنة كدمات وسحجات.

كريم علاء احمد منير 16 سنة جاري عمل الاشعة

دينا محمود 35 سنة مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعى.

رهف هشام محمد 13 سنة.

نوران محمد حسن 10 سنوات، كدمات وسحجات.

اياد محمد حسن 10 سنوات، كدمات وسحجات تحت الملاحظة.

أحمد مصطفي درويش 8 سنوات، كدمات وسحجات تحت الملاحظة.

عبد الرحمن محمد عادل 6 سنوات، كدمات وسحجات تحت الملاحظة.

وإيمان محمد عادل 7 سنوات كدمات وسحجات تحت الملاحظة.

كانت أكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن أتوبيس حادث الرماية تابع لمدرسة الإبداع الدولية الخاصة بأوسيم، وأسفر عن إصابة 17 طفل ومشرفى الاتوبيس، بينهم دينا محمود، مدرسة، مصابة بنزيف، وفاطمة شحاتة مشرفة الأتوبيس ، وباقي الإصابات أغلبهم كدمات وسحجات، وأقل سن فى الأطفال 6 سنوات.

كان كشف الدكتور منصور خليل مدير عام مستشفى الهرم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة الذى حدث صباح اليوم، ارتفع إلى 17مصابا، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاما حالتها حرجة أيضا بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجارى فحص باقى المصابين من الأطفال.