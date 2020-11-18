شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى الخصم من رواتب المعلمين المتغيبين بسبب إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء، بشأن، إرسال إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا وسيتم اصدار بيان بعد قليل. وكان المركز قد نفى ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية، مُشددةً على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء، حيث أن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف، مُشيرةً إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.

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