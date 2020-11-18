شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف تفاصيل الحالة الصحية للتلاميذ المصابين بحادث أتوبيس الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم، استقرار جميع الحالات المصابة فى حادث أتوبيس الرماية، التى تم نقلها إلى المستشفى، مضيفا أنه يوجد حالتان فقط لطفل ومشرف مدرسى تم وضعهم بالرعاية المركزة، وجارى فحص باقى الحالات وتابع: الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات.

وقالت مصادر بهيئة الاسعاف أن الحادث لأتوبيس مدرسة الإبداع للغات بالهرم وتم نقل 17 تلميذا مصابا إلى مستشفى الهرم، ويتم فرزهم الان وتقديم الرعاية الطبية لهم ومن يتحسن حالته سيكتب له على خروج، وأوضح أن التلاميذ تم نقلهم في حالة إعياء شديد لكن الحالات ليست خطيرة.

وتابعت المصادر: "السائق حالته بسيطة وحالتان تم وضعهم بالرعاية كإجراء احترازى منها لتعرضهم لمضاعفات صحية خطرة".

كان شهد ميدان الرماية بالجيزة انقلاب أتوبيس مدرسة أمام المتحف المصرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.