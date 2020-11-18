شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تشكل لجنة لإعداد تقرير فنى عن إصابات التلاميذ بحادث أتوبيس الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، التى تتولى إدارة مستشفى الهرم التى نقل إليها التلاميذ المصابين بحادث أتوبيس الرماية الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، لجنة لمتابعة الحالات المصابة وإعداد تقرير فنى عن الإصابات تمهيدا لرفعة للجهات المعنية بالوزارة.



وقالت الدكتورة ألفت عبد المنعم مدير الخدمات الطبية فى أمانة المراكز الطبية المتخصصة لـ"الخليج 365" أنه جار إعداد تقرير بالإصابات التى تعرض لها التلاميذ مع معرفة عدد المصابين وتابعت: "تم تأمين جميع الاحتياجات الخاصة بالمصابين ونتابع حالتهم لحين الخروج من المستشفى والتعافى التام".

وكشف الدكتور منصور خليل استقرار جميع الحالات المصابة فى حادث أتوبيس الرماية والتى تم نقلها إلى المستشفى، مضيفا أنه يوجد حالتين فقط لطفل ومشرف مدرسى تم وضعهم بالرعاية المركزة وجارى فحص باقي الحالات وتابع الاصابات تنوعت بين كدمات وسحجات.

وقالت مصادر بهيئة الإسعاف إن الحادث لأتوبيس مدرسة الإبداع للغات بالهرم وتم نقل 17 تلميذا مصابا إلى مستشفي الهرم ويتم فرزهم الآن وتقديم الرعاية الطبية لهم ومن يتحسن حالته سيكتب له علي خروج واوضح ان التلاميذ تم نقلهم في حالة اعياء شديد لكن الحالات ليست خطرا .

وتابعت المصادر: السائق حالته بسيطة وحالتين تم وضعهم بالرعاية كاجراء احترازى منها لتعرضهم لمضاعفات صحية خطرة.