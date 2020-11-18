شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 12 شيشة في حملة تفتيشية على المقاهي والكافيهات بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، حملاتها اليومية، من خلال تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى، للمرور على المحال التجارية والمقاهى، للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بقيادة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المركز، حملة على المقاهي المنتشرة بنطاق المدينة، وتم مصادرة 12 شيشة بكافيه مخالف بناحية موقف المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا حرصاً على سلامة الجميع.