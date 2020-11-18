شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بالشرقية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الزراعة بالشرقية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتضامن الاجتماعي، تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية، والقري والشوارع والميادين، ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه لضمان سلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية قامت بتشكيل مجموعات عمل، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بإدارات الزقازيق، وفاقوس، والصالحية الجديدة، والقنايات، ومشتول السوق الزراعية وأقسامها الداخلية، حيث شملت أعمال الرش والتطهير للمباني من الداخل والخارج، والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن .

أكد وكيل وزارة الزراعة على أهمية التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وللعبور من هذه الجائحة بسلام.