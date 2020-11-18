شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة. وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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