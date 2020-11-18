شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يحيل مديرة مدرسة للنيابة الإدارية لطردها تلاميذ لم يدفعوا المصاريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة مديرة مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسب بالسادات للنيابة الإدارية لإعمال شؤونها، جاء ذلك بناءً على الشكوى المقدمة من بعض أولياء أمور الطلاب ضد مديرة المدرسة لقيامها بطرد أطفالهم والمقيدين بمرحلتى KG1,KG2 والتنبيه بعدم قبول أى طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية، وذلك بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لفحص الشكوى على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن حرصاً على مستقبل أبنائه الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية ، هذا وقد تم بحث الشكوى من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة وبحضور محقق قانوني من إدارة السادات التعليمية ومجلس أمناء المدرسة ، وانتهت اللجنة من ثبوت الواقعة، وذلك بإعتراف مديرة المدرسة أمام اللجنة أفادت بأنها لم تخرج أي طالب خارج المدرسة ولكن نبهت بعدم دخول أي طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية، وذلك بالمخالفة للقوانين المتبعة في هذا الشأن، هذا وقد أكدت اللجنة على مديرة المدرسة بعدم خروج أي طالب من رياض الأطفال لم يقم بسداد المصروفات الدراسية تحت أي ظرف إلا بحضور ولي الأمر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على عدم تكرار تلك الواقعة بنطاق المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظاً على المستقبل التعليمي للطلاب ، مشيراً إلى أنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار من شأنه النهوض بالعملية التعليمية ومؤكداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على الصالح العام.

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة مديرة مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي بالسادات للنيابة الإدارية لإعمال شؤونها، جاء ذلك بناءً على الشكوى المقدمة من بعض أولياء أمور الطلاب ضد مديرة المدرسة لقيامها بطرد أطفالهم والمقيدين بمرحلتى KG1,KG2 والتنبيه بعدم قبول أى طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية وذلك بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لفحص الشكوى على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن حرصاً على مستقبل أبنائه الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية ، هذا وقد تم بحث الشكوى من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة وبحضور محقق قانوني من إدارة السادات التعليمية ومجلس أمناء المدرسة، وانتهت اللجنة من ثبوت الواقعة، وذلك بإعتراف مديرة المدرسة أمام اللجنة أفادت بأنها لم تخرج أي طالب خارج المدرسة ولكن نبهت بعدم دخول أى طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية، وذلك بالمخالفة للقوانين المتبعة في هذا الشأن. هذا وقد أكدت اللجنة على مديرة المدرسة بعدم خروج أى طالب من رياض الأطفال لم يقم بسداد المصروفات الدراسية تحت أى ظرف إلا بحضور ولى الأمر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على عدم تكرار تلك الواقعة بنطاق المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظاً على المستقبل التعليمى للطلاب ، مشيراً إلى أنه لن يتوانى فى إتخاذ أى قرار من شأنه النهوض بالعملية التعليمية ومؤكداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على الصالح العام.