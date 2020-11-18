شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار سبل التعاون ودعم الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران والهيئة من أجل مناقشة العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة ومتابعة تنفيذ عددًا من المشروعات، وكذا بحث تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية، وكذا استعراض الخطط الموضوعة بين الجانبين من أجل جذب العديد من الاستثمارات الجديدة والخاصة بقطاع الطيران المدنى، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول بديلة للمشكلات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عددًا من المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران من خلال شركاتها وهيئاتها التابعة، وكذلك استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات لبعض المشروعات الهامة التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون الهيئة العامة للإستثمار والتى تهدف إلى تطوير منظومة الطيران المدنى، هذا القطاع الحيوي الهام الذي يعد من اهم مصادر الدخل القومى المصرى .

كما أشاد الجانبان بالدور الفعال الذي تقوم به الدولة من خلال تقديم أوجه الدعم الكامل وتشجيع الاستثمارات المختلفة لجميع قطاعات وأجهزة الدولة؛ وكذا منح تيسيرات مناسبة للمستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم دفع عجلة التنمية والاستثمار.

وفى هذا السياق أعرب وزير الطيران عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بالجهود المبذولة والتعاون التام بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه في ضوء توجيهات الحكومة المصرية تشهد هذه المرحلة تحقيق الكثير من الإنجازات الغير مسبوقة وإستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات وأجهزة الدولة بما يساهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة وإقامة العديد من المشروعات القومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وبما يصب في صالح الاقتصاد المصرى.