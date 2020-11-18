شكرا لقرائتكم خبر عن «لولا الإصلاح الاقتصادي ما نجونا»..خبير اقتصادي يوضح كيف تجاوزت مصر محنة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن تقرير مجلس الوزراء الأخير والخاص بالمتابعة الدورية لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين، أحد أهم التقارير التي تم إنجازها الفترة الأخيرة، لما يوضحه من مجهود ومعدلات اقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN، أن معدلات التحسن زادت في 2018 وحتى الآن، كما انخفضت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق منذ 30 عاما، كما تحسنت معدلات الفائدة، ومعدلات التضخم كذلك.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري، إلى أن أزمة جائحة كورونا، غيرت كافة الموازين العالمية، وهي الأصعب على مستوى العالم، لكنها وبسبب ما نفذته الحكومة من برامج اقتصادية منذ 2014 فإن السلع لم تنقص، ولم يكن هناك خلال في الخدمات، ولا تعرض البنزين وموارد الطاقة للتأثر، وذلك يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نجني ثماره الآن.

ولفت خلال حديثه إلى أن التورات التي تحدث في ليبيا والسودان والنزاع في شرق المتوسط، كانت لتؤثر على الاقتصاد المصري، لولا القيادة الرشيدة خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد.

وكان مجلس الوزراء المصري قد قدم تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصرى، وممثلى الشعب في مجلسى النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في عملها.