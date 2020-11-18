شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 كتاب و100 علبة ألوان للتوعية بترشيد المياه في مدارس المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن إدارة التوعية العامة بالشركة نظمت ندوات توعية ووزعت ١٠٠٠ كتاب تلوين و١٠٠٠علبة ألوان للتوعية المائية بمدارس صلاح سالم وصلاح الدين بأبوقرقاص.

وأضاف «الشهاوي»، أن هذه الأدوات تم توزيعها ضمن حملات التوعية التي تقوم بها الشركة والتي تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الآمن للصرف الصحي، وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

وأكد «الشهاوي»، أن الشركة تولي أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوي.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية.